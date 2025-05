Tranquilidade no início de noite da IL

Cerca de uma dezena e meia de militantes e simpatizantes da Iniciativa Liberal juntaram-se ao início da noite no Castanheiro Boutique Hotel para acompanhar os resultados da noite eleitoral, o ambiente é calmo, aproveitando os presentes para conviver. De destacar a presença de Amélia, a mais jovem membro deste grupo. É a filha de João Côrte Fernandes, cabeça-de-lista que com apenas onze meses veio participar nesta estreia do pai como candidato.

Os elementos estão divididos por várias salas, na principal assiste-se às emissões televisivas. Às 20h será Gonçalo Maia Camelo, coordenador da IL Madeira, a reagir às sondagens à boca das urnas e aos primeiros resultados.

O partido conseguiu nas últimas eleições regionais eleger um deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, somou 3.097 votos. Já nas últimas legislativas nacionais, a Madeira não elegeu nenhum deputado pela IL, mas contribuiu com 5.827 votos neste partido para fortalecer a posição desta força política na Assembleia da República. Essa é a fasquia de comparação para esta noite.

João Côrte Fernandes teve um dia calmo, votou, foi aos Prazeres almoçar com o pai e o resto do dia foi passado em casa, a descansar. Neste momento, diz, está tranquilo, a aliviar o stress dos últimos dias. O que havia a fazer, diz, está feito.