IL quer "salários justos, a gestão pelo mérito e o reconhecimento de competências" na Saúde

A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) às eleições do próximo dia 18, pelo círculo da Madeira, apresentou hoje as propostas do seu manifesto eleitoral em matéria de Saúde.

Os liberais propõem "um plano claro para valorizar os profissionais de saúde com medidas concretas", que passam por: "salários justos, gestão baseada no mérito, formação de qualidade e reconhecimento de novas competências clínicas".

A Il salienta que, "sem profissionais motivados e respeitados, não há sistema de saúde que funcione".

“Não basta pedir sacrifícios aos profissionais de saúde – é preciso respeitá-los, ouvi-los e dar-lhes condições para fazerem o seu trabalho com dignidade e motivação. É isso que propomos. Para a Iniciativa Liberal, valorizar quem cuida é o primeiro passo para construir um sistema de saúde mais justo, mais eficaz e mais humano”, sublinha João Corte Fernandes, cabeça-de-lista da IL pela Madeira.

Em concreto, os liberais defendem, por um lado, "a valorização salarial dos profissionais de saúde, introduzindo uma componente variável da remuneração, baseada em indicadores de produtividade, qualidade e resultados".

Por outro lado propõe que as nomeações para os cargos de gestão hospitalar seja feitas "com base no mérito, na experiência e em resultados, e não em critérios partidários, e a avaliação dos nomeados segundo critérios e indicadores de desempenho".

A Iniciativa Liberal defende ainda "o reconhecimento da Enfermagem de Prática Avançada e o reforço da autonomia dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, permitindo que estes profissionais tenham um papel mais ativo e mais autónomo na prestação de cuidados de saúde".

Por último, propõe também "mais exigência na formação inicial e contínua, garantindo que a excelência se constrói com conhecimento e competência".