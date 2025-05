AD com 'sede' em frente à sede do PSD

Tal como em eleições anteriores em que os dois partidos foram coligados, a AD - Coligação PSD/CDS, montou um espaço para comentar os resultados, no Hotel Orquídea, no Funchal, mesmo em frente à sede do PSD.

É neste espaço, na Rua dos Netos, que os dirigentes da coligação vão comentar as projecções de resultados - serão apresentadas às 20h00 - e fazer os discursos finais.

Nesta 'sede' da AD ainda não há qualquer militante dos dois partidos, apenas jornalistas, tal como aconteceu há um ano. No entanto, na sede do PSD, serão recebidos resultados das mesas de voto, logo a partir das 19h00, quando encerrarem as urnas na Madeira e no Continente.