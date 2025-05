Há um decréscimo de afluência às urnas, até às 16 horas, quando comparado com o mesmo período do último acto eleitoral, no ano passado. Segundo o Ministério da Administração Interna, até às 16 horas de hoje votaram 48,28% dos eleitores nacionais.

As eleições de Março do ano passado tinham um registo de afluência de 51,96%, até às 16 horas.