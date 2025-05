Voto antecipado 'anima' números da participação eleitoral em São Pedro e na Sé

O voto antecipado é um dos destaques da participação dos eleitores das freguesias da Sé e de São Pedro, no Funchal. Com as mesas de voto instaladas, respectivamente, na Câmara Municipal do Funchal e na Universidade da Madeira, na Rua do Castanheiro, a afluência até às 11h30 deste domingo era positiva, sobretudo em São Pedro. 38,18% dos eleitores recenseados nesta freguesia já tinham exercido o seu direito de voto (2.705 num total de 7.085 inscritos).

Na freguesia da Sé, as três secções de votos no Edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal, contabilizavam, pelas 11h30, a participação de 525 eleitores num total de 3.280 inscritos.

Mas o destaque, para já, ainda a algumas horas do fecho das urnas, prende-se com o número de eleitores que optaram pelo voto antecipado, há uma semana, o que ‘anima’ a participação eleitoral nestas duas freguesias do Funchal. Em São Pedro foram 335 os eleitores que votaram antecipadamente. Na Sé 180 optaram por essa possibilidade