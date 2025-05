Mais de 1.300 eleitores já votaram em São Vicente

A meio da jornada eleitoral para as legislativas de 2025, o concelho de São Vicente já registava mais de 1.300 votantes, num total de 5.994 eleitores inscritos nas várias secções de voto. Até às 13 horas, a afluência às urnas decorreu com normalidade, evidenciando maior participação nas freguesias com maior número de eleitores.

A secção da Vila foi, até ao momento, a que registou mais votantes, com 301 eleitores em 1.278 inscritos. Seguiram-se Ponta Delgada, com 227 votantes em 916, e Feiteiras, com 187 votantes em 868. Nas restantes secções, os números foram mais modestos: Vargem com 146 votantes em 702 inscritos, Lameiros com 118 em 570, Boaventura com 127 em 779, Fajã do Penedo com 84 em 544 e Lombada com 81 em 337.

No total, até às 13 horas, 1.271 eleitores já tinham votado, o que corresponde a 22,5% do universo eleitoral do concelho.

A expectativa recai agora sobre a evolução da afluência durante a tarde, sendo que as mesas de voto estarão abertas até às 19 horas.