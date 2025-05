Câmara de Lobos: votação decorre com normalidade e ligeiro aumento de votos antecipados

A manhã eleitoral na Escola da Torre, em Câmara de Lobos, começou de forma tranquila, mas com um ligeiro acréscimo no número de votos, sobretudo devido à inclusão do voto antecipado. Gustavo Barros, presidente de uma das cinco secções de voto instaladas no local, fez o ponto de situação ao DIÁRIO e à TSF Madeira, após as duas primeiras horas de eleição.

“Neste momento temos um bocado mais de votos por causa do voto antecipado. Recebemos cerca de 30 votos antecipados, o que representa um aumento nesta fase inicial”, explicou. Apesar disso, no que toca à afluência presencial nesta manhã eleitoal, o responsável refere que “dos que vieram votar hoje, está mais ou menos dentro da média”.

O início da manhã tem sido calmo, como é habitual, mas Gustavo Barros prevê um aumento da afluência na próxima hora, especialmente após o término da missa dominical a decorrer na Igreja de Santa Cecília: “Normalmente temos mais movimento logo a seguir à missa. É costume haver um bocado mais de movimento nessa altura”.

A Assembleia de Voto da Escola da Torre é uma das maiores do concelho, tanto em termos de número de eleitores como de secções de voto. “Temos aqui cinco mesas de voto, com cerca de 960 votantes por mesa, o que representa uma Assembleia bastante significativa”, sublinhou.

Questionado sobre as expectativas para o resto do dia, o presidente da secção cinco mostra-se cautelosamente optimista: “O tempo ajuda e isso pode motivar mais pessoas a virem votar. Agora vamos ver se a vontade acompanha, porque, com tantas eleições seguidas, as pessoas também se podem sentir saturadas”.

Ainda assim, acredita que o contexto político pode ter influência na participação: “Este ano a eleição é nacional e pode ter mais peso para algumas pessoas, sobretudo por se tratar de uma decisão que toca mais directamente ao Governo central”.

A jornada eleitoral continua, com a expectativa de uma afluência regular ao longo do dia.