TSF-Madeira privilegia directos, comentários e avaliações

As eleições nacionais deste domingo estão em destaque na emissão radiofónica transmitida em directo a partir dos estúdios da TSF-Madeira, que programou uma edição especial entre as 19h e as 24h, em simultâneo com a plataforma digital dnoticias.pt, com rádio Praia e com as redes sociais do DIÁRIO e da TSF.

A emissão terá um painel de análise fixo, composto por ex-parlamentares, casos de Liliana Rodrigues, Miguel de Sousa e Nuno Morna que vão abordar as tendências eleitorais, os resultados e seus efeitos imediatos na política regional e nacional e ainda as implicações políticas, económicas e sociais das decisões expressas nas urnas.

Terá ainda um bloco de notas que serão dadas aos políticos regionais por outros cinco comentadores que surgirão em antena na fase final da emissão. Casos da deputada Sara Madalena, do economista Paulo Pereira, do gestor André Barreto, do professor Joaquim Sousa e do jornalista Nicolau Fernandes.

Haverá ainda espaço para os resultados, de informações diversas e de radar às redes sociais, que vai contar com o olhar atento do jornalista Rúben Santos e ainda reportagens no exterior, sobretudo nas sedes das principais candidaturas.

14 horas de emissão local

Depois de ter apostado durante a campanha eleitoral no podcast ‘Porta-voz’, que rendeu 13 episódios distintos, a TSF-Madeira dedica hoje 14 horas de emissão às eleições legislativas nacionais

Para além do noticiário já emitido às 10h e da possibilidade de directos a qualquer instante haverá ainda informação regional às 14h e 18h.

Retrato às 10h

Sempre que haja informação relevante Sofia Carraca Teixeira surge em antena com a ajuda dos jornalistas Gonçalo Maia, Orlando Drumond, Rúben Santos, e Victor Hugo que também passam na emissão da rádio Praia.

Às 19h arranca o especial ‘Eleições Legislativas 2025’, por vezes, com simultâneos com a emissão nacional da TSF, com directos com os jornalistas do DIÁRIO destacados nas sedes de candidatura e as declarações habituais de vencedores e vencidos.

Depois de fechada a emissão na Madeira prosseguem as análises nacionais numa emissão que tem coordenação de Judith Menezes e Sousa e contributo de Miguel Fernandes, Nuno Domingues, Gabriela Batista e Ana Maria Ramos.

Informação complementar

Este dia e noite eleitoral terá informação complementar no dnoticias.pt, plataforma que desde as 8h da manhã partilha reportagens de toda a Região e apresentará resultados em tempo real após as 20h.

Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 350 mil seguidores do DIÁRIO.

Uma cobertura que vai garantir também uma robusta edição impressa do DIÁRIO de amanhã, com quase 30 páginas dedicadas exclusivamente às eleições. Uma operação que envolve 45 profissionais de diversas áreas, desde jornalistas a designers, produtores, técnicos e comentadores