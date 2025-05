Mais de 1,1 milhões de passageiros passaram pelos Aeroportos em 3 meses

No mês de Março de 2025, nos aeroportos da RAM, registou-se um movimento de 442,5 mil passageiros, transportados em 2.975 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +6,7% e de +7,1%, respectivamente. Números que a juntarem-se aos de Janeiro e Fevereiro resultam em mais de 1,1 milhões de passageiros e mais de 8,1 mil aeronaves nos primeiros três meses. O crescimento do segmento dos aeroportos continua a ser significativo e sem sinais de abrandamento.

De acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), "no mês em referência, o aeroporto da Madeira registou um aumento, quer no movimento de aeronaves (2.808; +8,5% face a Março de 2024), como no número de passageiros (431,8 mil; +7,7%)", enquanto que "no aeroporto do Porto Santo, registou-se uma redução no movimento de aeronaves (167; -12,1% que no mesmo período de 2024) e no número de passageiros (10,7 mil; -22,0%). Faz-se notar que os resultados apurados para este mês podem ter sido ligeiramente influenciados pelo efeito calendário, uma vez que, enquanto a Páscoa de 2024 foi celebrada em Março, em 2025 ocorreu mais tardiamente, em Abril", analisa a DREM.

Ainda assim, "nos primeiros três meses de 2025, as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de +8,8% e +6,7%, respetivamente", sendo certo que é um novo máximo para o 1.º trimestre.

Voltando a Março de 2025, "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 154 passageiros (155 em Março de 2024) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor aproximou-se dos 64 passageiros (72 no mesmo período de 2024)", indica a DREM, sinal que há capacidade para mais passageiros, tendo por isso diminuído a ocupação das aeronaves.

Ainda nesse mês de Março, "o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 15,8% no tráfego internacional (205,9 mil) e diminuiu 3,2% no segmento doméstico (191,5 mil)", justificado pela questão da Páscoa 'tardia'. "No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (57,1%) predominou face ao doméstico (42,9% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (60,8% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (58,6% do total)", especifica.

"No mês em referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 91,5% do total de aeronaves movimentadas e 93,1% dos passageiros (91,4% e 93,6% em Março de 2024, respetivamente)". E acrescenta: "Em Março de 2025, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 86,0%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 86,7% e o Porto Santo os 65,6%. No ano passado, as taxas de ocupação homólogas foram superiores, quer no conjunto dos dois aeroportos regionais (87,9%), quer no aeroporto da Madeira (88,5%) e quer no do Porto Santo (72,9%)."

Refira-se, por fim, que "os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 1.139,5 mil, de Janeiro a Março de 2025, 43,5% deste total correspondeu ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas e 56,5% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (29,1%), seguido da Alemanha (22,8%) e da Polónia (12,4%)".

Crescimento em número de companhias, rotas e destinos

A DREM dá conta ainda que "o Inverno IATA (International Air Transport Association) teve início no dia 27 de Outubro de 2024 e terminou no dia 29 de Março de 2025", sendo que "durante este período, o aeroporto da Madeira operacionalizou voos comerciais de 32 companhias aéreas (28 no Inverno IATA 23/24), com 65 rotas (62 no período homólogo) e para 61 destinos (56 no Inverno IATA 23/24). No aeroporto do Porto Santo, realizaram-se voos comerciais em 5 rotas (5 no Inverno IATA 23/24), operados por 5 companhias aéreas (5 no período homólogo) e com 5 destinos (5 no Inverno IATA 23/24)", conclui.

Novo dashboard para as Estatísticas do Transporte Aéreo

Uma nota de relevo de divulgação do trabalho de melhoria que a DREM tem feito é a criação de novos formatos de visualização da informação estatística. "À semelhança do que tem vindo a ocorrer noutros domínios estatísticos, a DREM disponibiliza hoje um novo painel de dados (dashboard) dedicada à temática dos transportes aéreos", informa. "O utilizador pode assim navegar pelos diferentes indicadores, com recurso a esta ferramenta, visualmente apelativa e que permite uma apreensão rápida e intuitiva da informação", explica.

Pode consultar aqui.