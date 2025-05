Nova Direita apela ao voto e diz que maiorias absolutas do PS e PSD são de "estagnação"

A presidente da Nova Direita, Ossanda Líber, apelou hoje ao "voto útil para as famílias", referindo que um bom resultado é eleger no domingo e considerou que maiorias absolutas do PS e PSD são de "estagnação".

No arranque de uma arruada, que começou no Campo Grande e termina com um almoço no café Nicola, no Rossio, em Lisboa, Ossanda Líber assegurou que o Nova Direita (ND) é "um partido de direita a sério", que apresenta "propostas sérias".

"Nós só queremos saber do quotidiano das pessoas e do presente. Não queremos saber do futuro neste momento", referiu, indicando que quer resolver os problemas das crianças e das famílias e defendendo que um voto no ND "é o mais útil para as famílias".

Questionada pelos jornalistas sobre se superar a fasquia dos 16 mil votos alcançada nas eleições legislativas de 2024 seria um bom resultado, a presidente da ND e cabeça de lista do partido pela capital foi taxativa: "Não, um bom resultado seria eleger", precisou, no último dia de campanha eleitoral.

Contudo, reconheceu que será "difícil" ser eleita pelo círculo de Lisboa, pelo o qual concorre, dado que a capital "tendencialmente vota à esquerda".

Ossanda Líber disse ainda acreditar que, das eleições de domingo, "não vai sair nenhuma maioria absoluta" e considerou que é até desejável que "não saia", considerando que "as maiorias absolutas hoje concentradas no PS e no PSD são a maioria da estagnação".

A presidente da ND fez eco das palavras do Presidente da República, que tem alertado para a necessidade de se conseguir uma solução governativa de estabilidade, dado que "mais ninguém mais aguenta com eleições", nomeadamente os "pequenos partidos".

"Não é viável estarmos sistematicamente [em eleições]. Não temos tempo para fazer o trabalho de campo, para estar com as pessoas... Isto não é razoável. É esquizofrénico (..) Acho que é preciso estabilidade", frisou.

Ossanda Líber referiu, por isso, que a missão para estas eleições é garantir "que há votos concentrados à direita suficientes, ainda que dispersos pelos vários partidos", por forma a "assegurar essa estabilidade". E disse esperar que a abstenção mantenha os níveis registados em 2024, quando tocou mínimos de 1995.

A Nova Direita vai concorrer a 13 dos 22 círculos eleitorais nas eleições de 18 de maio, sendo que nas eleições legislativas de 2024, as primeiras às quais o partido concorreu, obteve 0,25%, com 16.442 votos.