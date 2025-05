Nova Direita defende que a população madeirense tem o direito a saúde pública

O partido Nova Direita afirma que vai estar atento às promessas que o novo Governo Regional fez à população, garantindo que esta tem direito à saúde pública. Para Paulo Azevedo, o GR tem o dever de respeitar o direito à saúde e deve pedir desculpas à população pelo "descontrolo ao acesso à saúde" e "não jogar culpas e nem areia para os olhos dos madeirenses".

O coordenador regional do partido diz que este sector deveria de estar a funcionar sem falhas graves, mas que, na realidade, as consultas são desmarcadas, com os doentes a estarem dependentes e a sofrer com "a má gestão da Secretaria da Saúde e já não bastando o sofrimento provocado pela doença que têm no dia a dia das suas vidas".

"Essas mesmas consultas são marcadas após 6 meses. Existem juntas médicas a serem adiadas para um ano depois. Gostaria de perguntar à nova secretaria da saúde quando está doente ou a precisar de uma consulta onde se dirige? Com certeza deve de ir ao privado porque tem um bom ordenado pago com os dinheiros públicos", atira Paulo Azevedo.