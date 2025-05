Nova Direita diz que a agricultura está "ao abandono"

A Nova Direita esteve em campanha no mercado dos Lavradores com o objectivo de ouvir os comerciantes e perceber a razão da "dificuldade de adquirir produtos regionais".

"Os comerciantes querem trabalhar com mais produtos variados regionais mas não existe por a agricultura estar ao abandono e o governo nada faz ", explica um comunicado enviado às redacções.

Paulo Azevedo diz ter a solução para este problema: melhorar o acesso aos apoios e incentivar os jovens que herdem terrenos das suas famílias que estão ao abandono. "Assim criamos mais pequenos empresários que por sua vez irão criar postos de trabalho baixando a dívida pública no desemprego e forma de colocar os madeirenses que estão viciados nos subsídios a trabalhar".

"Podemos enriquecer a economia da RAM com estas empresas colocando agricultura regional nas casas e supermercados dos madeirenses e porto-santenses", refere o candidato às próximas eleições de 18 de Maio.

"Não podemos só falar na economia do turismo, temos que olhar para agricultura e pescas", diz Paulo Azevedo, concluindo que com estes sectores é possível "no futuro exportar em vez de importar".

"Não sei o que estes secretários que passam pelo governo e os deputados que estão na ASssembleia da República a representar a Madeira e Porto Santo andam a fazer (talvez a passear de avião e a gastar o dinheiro público para outros fins)", remata a nota enviada.