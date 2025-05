Presidente da Federação Espanhola quer Mundial2030 como "o melhor da história"

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, afirmou hoje que Espanha, Portugal e Marrocos querem organizar "o melhor Mundial da história" em 2030, deixando para a FIFA a decisão quanto ao alargamento de seleções participantes.

"Nós vamos lutar para que seja o melhor da história, já que cumprimos o centenário [desde o primeiro torneio], o primeiro que se fez em Montevideu, cidade que amamos muito em Espanha", declarou aos jornalistas, no final do 75.º Congresso FIFA, em Assunção, Paraguai.

O dirigente não quis pronunciar-se quanto à possibilidade de alargar o torneio a 64 seleções de forma excecional, por ser "uma decisão que toca à FIFA".

"Que decida a FIFA, nós em Espanha estamos a preparar 11 cidades-sede, ainda que tenhamos mais duas que também pretendem sê-lo. Estamos orgulhosos da aliança que vamos fazer com Argentina, Uruguai e Paraguai, e sobretudo com Marrocos e Portugal", acrescentou.

Também o presidente da Confederação Sul-americana de futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, se pronunciou sobre o Mundial2030, que terá jogos que celebram o centenário do campeonato do Mundo no Uruguai, Argentina e Paraguai, esperando que o evento "fique para a história".

"Sonhemos, criemos em grande, e comecemos a trabalhar. (...) Que ninguém fique de fora, que o mundo seja participante de tudo o que se vai fazer", notou, no discurso perante o congresso.

Quanto à possível decisão de alargamento do torneio a 64 seleções, a CONMEBOL é favorável como exceção precisamente em 2030, tendo apresentado esta proposta ao organismo de cúpula do futebol mundial no último congresso continental.

A organização do Mundial2030 em Portugal, Espanha e Marrocos foi ratificada em 11 de dezembro de 2024 no Congresso da FIFA, e Portugal, que recebeu o Euro2004, vai organizar pela primeira vez o Campeonato do Mundo, tal como Marrocos, que repete no final do ano de 2025 o estatuto de anfitrião da Taça das Nações Africanas (CAN) estreado em 1988, enquanto a Espanha já albergou o Euro1964 e o Mundial1982.

Os três estádios portugueses que vão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.