OCM actua com três jovens solistas laureados no concurso nacional

Três jovens solistas laureados do "Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode", mais precisamente na sua 17.ª Edição de 2024, irão actuar no próximo sábado, 17 de Maio, com a Orquestra Clássica da Madeira que estará sob a direção do jovem maestro açoreano Henrique Constância. O espectaculo acontece pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

"Este concerto acontece no âmbito da formalização do protocolo de cooperação para a realização do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode, estabelecido a 2 de Fevereiro de 2024 entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira, com os laureados do '17º Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode', que teve lugar entre os dias 10 e 14 de Julho" do ano passado, informa o director artístico da OCM, Norberto Gomes.

Ou seja, os jovens solistas tiveram quase um ano de aperfeiçoamento e aprimoramento de qualidades para agora chegarem a este concerto com a Orquestra Clássica da Madeira, que "irá apresentar-se em palco" com Luísa de Sousa Margalho no violino, Joaquim Rodrigo Vieira Florença no eufónio e Susana Raquel Freitas Gomes no Canto. "De salientar, em conformidade com o referido protocolo, coube ao Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira, o violinista Norberto Gomes, convidar os solistas entre os laureados".

Luísa de Sousa Margalho

Assim, "ao longo de mais de uma década, a Orquestra Clássica da Madeira tem reservado com sentido de responsabilidade espaço para os jovens que escolheram a música como projeto pessoal e profissional para a sua vida. Estes projetos têm-se revelado um extraordinário apoio e sentido motivacional na formação e no desenvolvimento destes jovens", explica o responsável. "A rara disponibilidade de uma estrutura profissional em receber estes projetos, na nossa visão artística e de apoio pedagógico, é encarado como uma postura incontornável para termos um futuro capaz e termos nestes jovens profissionais a quem lhes foi dado tudo o que está ao nosso alcance", aponta.

Joaquim Rodrigo Vieira Florença

Além disso, Norberto Gomes realça "o envolvimento dos gestores artísticos com estes jovens, seus professores, as suas famílias e projetos institucionais, como é o caso do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode, não só gera desenvolvimento pessoal no campo técnico e artístico, como proporciona uma postura de responsabilidade permitindo o usufruto de uma prática de felicidade". E afiança: "A realização pessoal destes jovens e uma experiência zelada pelos seus professores e acarinhada por quem os recebe e acompanha em palco produz resultados não mensuráveis a curto prazo, mas que trazem registos gratificantes ao longo de toda a vida."

Susana Raquel Freitas Gomes

A OCM "tem, neste momento, um capital de reconhecimento, não só pelo público, pela sociedade na qual estamos inseridos, mas principalmente por todos aqueles que reconhecem na Orquestra Clássica da Madeira a sua responsabilidade e a sua postura nesta matéria. De todos os jovens laureados deste Concurso em 2024, muitos eram merecedores deste convite pela dedicação, pelo compromisso e pela qualidade com que se apresentaram no Concurso dos Laureados que aconteceu no Teatro Municipal Baltazar Dias, no mês de Julho de 2024", justifica e recorda.

E ainda garante que "é nossa intenção apresentar programas, instrumentos e artistas diversificados tendo a preocupação primeira de potenciar aqueles que poderão usufruir de uma experiência que lhe vão granjear resultados imediatos".

Henrique Constância

Para este concerto, "também num princípio de proporcionar palco e experiência a jovens maestros, convidamos Henrique Constância que com a sua jovem carreira tem abraçado experiências e desafios que o tem guiado de forma consistente nos vários projetos para os quais tem sido convidado. A nossa estrutura, ao longo de mais de uma década, orgulha-se de ter convidado assertivamente jovens que progressivamente se vêm destacando no panorama nacional e internacional", explica o responsável da OCM.

E ainda é de salientar que "o facto de ser realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, espaço que nos é disponibilizado pela Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do protocolo entre a ANSA e a ALRAM, está integrado na Iniciativa 'Parlamento Mais Perto'. Um espaço com história, pois trata-se do edifício da antiga Alfândega do Funchal, classificado como Monumento Nacional, e cujo projeto de recuperação do edifício foi executado pelo arquiteto Raul Chorão Ramalho nos anos 80 do séc. XX", explica.

Conclui que "no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala", sendo que para os interessados a presenciar este momento os bilhetes custam 20€ (com descontos para crianças, jovens e seniores) e podem ser adquiridos na Ticketline(https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-laureados-c-n-l-p-c-93024), na Loja Gaudeamus à Rua dos Ferreiros, ao lado da Igreja São João Evangelista, Funchal; e no dia do concerto, a partir das 16h00, à entrada da Assembleia Legislativa da Madeira [entrada pela Rua dos Capelistas].