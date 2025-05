Alunos de Santana apurados para a Final do Concurso Nacional Jovens Cientistas e Investigadores

O projeto "Resíduos de bananeira por um futuro mais sustentável" desenvolvido no presente ano letivo pelos alunos Diogo Abreu, Diogo Mendonça e Matilde Mendonça do 11.º ano da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral de Santana, sob orientação da docente Ângela Morais e apoio científico da Professora Doutora Nereida Cordeiro da Universidade da Madeira, foi selecionado para a 33.ª Mostra Nacional de Ciência no âmbito do concurso Jovens Cientistas e Investigadores promovido pela Fundação da Juventude e Ciência Viva, a qual irá decorrer nos dias 29, 30 e 31 de maio na Alfândega do Porto.

O referido projeto é uma continuidade do trabalho desenvolvido pelos alunos do Clube Eco paper da referida escola há vários anos, o qual tem vindo a ser reconhecido em concursos nacionais e internacionais, e tem como principais objetivos demonstrar como os resíduos de bananeira contribuem para um futuro mais sustentável: na minimização da libertação de microplásticos para o ar, através da construção de um protótipo que incorpora biofiltros simples à base de talo e pseudocaule de bananeira; na produção de bioplástico biodegradável à base de talo, ráquis e casca de banana, como alternativa às embalagens de plástico, contribuindo para a redução de plásticos nos oceanos; como substituto de fertilizantes químicos ao favorecer a biofertilização e aumento da retenção de água no solo durante a degradação do bioplástico, promovendo uma agricultura regenerativa.

Deste modo, este projeto reforça o compromisso com a redução da pegada de carbono, a biodegradabilidade dos materiais, e a valorização de resíduos agrícolas como recursos para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Além disso, ao integrar conceitos como carbono negativo e créditos de carbono, demonstra como práticas regenerativas podem contribuir para um futuro mais resiliente, sustentável e economicamente viável.

A escola agradece a todos que colaboraram na concretização deste projeto, é um orgulho para nós, termos alunos a participar no maior evento nacional de ciência para jovens.