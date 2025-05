Palheiro Golf e Santo da Serra entre os melhores campos de golfe da Europa

É a mais recente distinção para dois campos de golfe da Região. Palheiro Golf e Clube de Golf do Santo da Serra estão entre os melhores 100 da Europa, de acordo com o ‘ranking’ do Europe's 'X Factor' golf courses, actualizado esta quarta-feira.

O campo do Palheiro Golf ocupa o 41.º lugar, enquanto o campo do Clube de Golf do Santo da Serra surge logo depois, na 42.ª posição. Duas distinções que voltam a colocar a Região entre os melhores destinos da modalidade.

Eis o que a publicação refere sobre o Palheiro Golf: “Este campo madeirense situa-se no alto da capital, Funchal, com vistas para o local de nascimento de Cristiano Ronaldo e para o Atlântico. Nos buracos interiores, arbustos e arbustos oferecem uma moldura encantadora colorida”. Uma referência que não esquece, até, o facto de estar localizada na terra natal do craque madeirense do futebol, conhecido a nível mundial. O campo surge no 41.º lugar deste ‘ranking’.

Palheiro Golf está no 41.º lugar dos melhores 100 campos da Europa.

Logo depois, na lista, aparece outro campo da Região: Clube de Golf do Santo da Serra. “Mais um campo madeirense, desta vez sobre ravinas, mas também com o factor paisagístico do Atlântico. Recebe vários torneios europeus”. É o 42.º colocado nesta lista dos 100 melhores da Europa.

O ‘Ranking’ do Europe's 'X Factor' golf destaca, assim, a Região como destino de excelência da modalidade.