Veículo incendeia-se no Caminho do Palheiro

Uma viatura incendiou-se esta manhã no Caminho do Palheiro, no Funchal.

Ao que tudo indica, o fogo teve origem na zona do motor, alegadamente devido a um curto-circuito.

Para o local foram mobilizados cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que combateram as chamas com o auxílio de uma viatura pesada de combate a incêndios.