CDU defende intervenção do Estado na crise da habitação

"A falta de habitação a um preço acessível na Região, é um drama vivido por milhares de famílias que se vêem diariamente confrontadas com problemas vários", expôs Herlanda Amado, durante uma acção de campanha desenvolvida esta tarde.

A candidata da CDU às eleições do próximo dia 18 evidenciou, a propósito, "a dificuldade em comprar casa devido aos valores astronómicos e incomportáveis para a grande maior dos trabalhadores". Um "drama" que, segundo a cabeça-de-lista, agrava-se "quando muitas pessoas após a compra da casa, sentem grandes dificuldades em garantir o pagamento das prestações bancárias",.

Por outro lado, observa que "para quem tem que procurar casa no mercado de arrendamento, não está melhor", visto que a Madeira é "uma das regiões do País com um dos mais elevados valores por metro quadrado (2.895 euros)".

A CDU propõe que, "para esta situação de emergência como a que está a ser vivida na Região, seja o Estado a garantir o financiamento necessário para responder a este drama social, através de fundos próprios" e aponta como exemplo a Lei de Meios, especificamente criada para ajudar as famílias afectadas pelo 20 de Fevereiro.

"Nós precisamos na Assembleia da República, deputados que verdadeiramente defendam os interesses de quem vive na Região", defendeu a candidata, sublinhando que "até hoje, nenhum, mas mesmo nenhum, eleito pela Madeira na Assembleia da República, desencadeou todos os meios e esforços para garantir a mobilização de fundos para a resolução deste problema".

"Nenhum foi capaz de fazer frente aos poderes instalados, mesmo que hoje tentem passar a ideia junto da população de que farão agora, o que deveriam ter feito antes", reforçou, prometendo que caso seja eleita a CDU será "uma voz combativa e resistente" na Assembleia da República, "fazendo as pressões necessárias, para garantir que este flagelo social seja resolvido, garantindo assim o direito à casa a milhares de famílias trabalhadoras".