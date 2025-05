Escola de Santana vence competição 'BlueTech' a nível europeu

A Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, no concelho de Santana, conquistou o primeiro lugar na competição BlueTech, em representação de Portugal, com o projecto sustentável, intitulado 'Banana residuals, for a more sustainable future'.

O projecto, desenvolvido pelos alunos Ana Matilde Rodrigues, Diogo Abreu e Diogo Mendonça, sob orientação da professora Ângela Morais, destacou-se entre várias candidaturas europeias por apresentar uma solução inovadora e sustentável, tendo sido seleccionado pelo júri no âmbito das celebrações do Dia Europeu do Mar.

"A escola de Santana continua a dar provas que o talento, a criatividade e o compromisso com a sustentabilidade fazem parte do seu ADN", refere a instituição escolar.

Como parte do prémio, os estudantes irão representar a escola e o país no evento internacional que decorrerá em Cork, na Irlanda, entre os dias 21 e 23 de Maio.