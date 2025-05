Alunos da Escola de Santana representam Região na VII Edição das Olimpíadas da Geografia

Depois de decorrida a 1.ª Eliminatória (fase escolar) da VII Edição das Olimpíadas da Geografia, dois alunos da Escola de Santana representarão a Região Autónoma da Madeira e o seu concelho na Final destas Olimpíadas, que decorrerão no dia 14 de Maio, na FLUC (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) entre as 11h00 e as 18h10.

Inscreveram-se 973 estudantes de Portugal Continental e Regiões Autónomas, em representação de 71 estabelecimentos de ensino público e privado. Concluíram a prova, com sucesso, 740 discentes e seguiram para a 2.ª Eliminatória - Fase Final apenas 26 alunos, dos quais dois são da Escola Básica e Secundária com PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Os alunos Flávio Leal e Nádia Ornelas do 12.º ano, terão agora de passar por mais duas provas e demonstrarem todo o seu conhecimento ao nível geográfico