Bruxelas manifesta intenção de estreitar laços com o Canadá

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversou ontem com o novo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, para felicitar a sua eleição e discutir o reforço da cooperação em defesa e segurança económica.

Numa publicação nas redes sociais, Von der Leyen afirmou que a conversa foi uma "oportunidade perfeita" para reafirmar a força da relação entre a União Europeia e o Canadá, destacando as várias oportunidades de colaboração futura.

"Falámos sobre como aproveitar o sucesso do CETA [Acordo Económico e Comercial Global] e concordámos em explorar uma cooperação mais aprofundada nas áreas de defesa e segurança económica", afirmou.

Durante a visita do antigo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a Bruxelas, em fevereiro, a União Europeia e o Canadá já haviam defendido a importância dos acordos comerciais, em detrimento da imposição de tarifas, sublinhando a "amizade" e a "confiança" mútua.

Mark Carney, líder do Partido Liberal, venceu as eleições no Canadá em 29 de abril e irá reunir-se na terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, para iniciar negociações sobre o fim das tarifas e uma nova relação bilateral entre os dois países.

As tensões comerciais e diplomáticas entre o Canadá e Trump têm levado o país a procurar uma maior aproximação com os seus parceiros europeus.