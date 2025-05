A Fundação Fé e Cooperação (FEC) considerou hoje que o início do pontificado do Papa Leão XIV "renova a esperança de uma Igreja profética e missionária, incarnada na vida do seu povo".

"Na certeza de que aqui, incondicionalmente, todos têm lugar, reabrimo-nos a cada instante ao diálogo que constrói pontes, e permanecemos fiéis à promoção da justiça, aquela que possibilita uma paz desarmada e desarmante. Seguimos unidos a Leão XIV", escreve a FEC, em nota divulgada na tarde de hoje.

A FEC é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, da Conferência Episcopal Portuguesa, que tem como missão promover o desenvolvimento humano integral, com a visão de construir uma sociedade onde cada pessoa possa viver com dignidade e justiça.

Criada em 1990, atualmente tem projetos em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal.

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa na quinta-feira, ao fim de dois dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho. Era até agora prefeito do Dicastério para os Bispos.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.