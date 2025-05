A manchete deste domingo revela um problema que está a acontecer mas que o Governo garante ter solução. 270 professores de saída é o título, sendo que "nos últimos 12 meses, 131 docentes pediram mudança para o continente e 139 aposentaram-se". Como referido, o "Governo prepara vinculação de 245 para evitar constrangimentos. Inteligência Artificial entra nas escolas da Região no próximo ano lectivo", temas para ler na página 9.

Com foto do jogo do jogo de despedida em casa do Nacional, escrevemos que Só deu empates. Na verdade, o clube madeirense "esteve à beira da remontada no último jogo da época no Estádio da Madeira", numa chamada na primeira página que não poderia deixar de olhar o denominado 'jogo do título'. "Benfica e Sporting anularam-se na Luz, adiando a decisão do título para a última jornada" e, também, "na II Liga, Marítimo cumpre calendário (1-1) em Oliveira de Azeméis". Tudo para ler entre a página 16 e a 20.

Outra foto desta primeira página é de uma cara conhecida, que diz: "Acho muito importante descentralizar a cultura", diz a actriz Bendita Pereira em entrevista ao DIÁRIO, ela que "que se estreia nos palcos da Madeira no elenco da peça 'Telhados de Vidro'. Para ler na dupla página 30 e 31. Saiba também o que conta a chamada "Jovens talentos dão concerto com Orquestra Clássica". Tudo para ler com 'emoção' entre as páginas 38 e 41.

Numa outra área, ainda com a juventude, conta-se sobre o Sentido de Justiça até Nova Iorque. O seu nome é Sofia Telo de Meneses e "já fez voluntariado no Egipto e exerceu advocacia em Paris e Missouri". Esta nova cara do 'Geração do Futuro', uma madeirense de 31 anos, que diz que "é no detalhe que está a diferença entre ganhar ou perder um caso". Para ler na página 2 e 3.

Por fim, Turismo reforça promoção do que está por explorar. Saiba que "novos trilhos e miradouros com potencial estão em análise para validação do IFCN". Leia na página 6.

