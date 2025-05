Seminário sobre diagnóstico e tratamento de patologias do ouvido na UMa

A Sala 0.57 (Campus da Penteada) da Universidade da Madeira acolhe, amanhã, 14 de Maio, pelas 15 horas, um seminário dedicado ao diagnóstico e tratamento de patologias do ouvido, organizado pelo Centro de Química da Madeira. O evento insere-se no ciclo de seminários desta unidade de investigação sediada na Universidade da Madeira e apoiada pela FCT e pela ARDITI.

'Take Care of Your Ears and Listen to Happiness' será conduzido por Xiaodan Pan, Médica-Chefe Associada do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Beijing Tongren Hospital, na China, e investigadora visitante no CQM.

" A sua investigação, desenvolvida sob a supervisão dos investigadores seniores do CQM, Professor Catedrático João Rodrigues e da Professora Doutora Mara Gonçalves, centra-se na área dos dendrímeros, estruturas que apresentam um grande potencial como transportadores de fármacos para o ouvido interno. Este trabalho de investigação conta com o apoio do programa de cultivo de talentos excepcionais do Beijing Tongren Hospital", explica nota à imprensa.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, através do website do Centro