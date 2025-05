Problema informático no Palácio de Justiça de Lisboa resolvido desde as 18 horas

O Ministério da Justiça (MJ) indicou à Lusa que o problema informático que impediu hoje, durante a tarde, o acesso a aplicações e a serviços de internet no Palácio de Justiça de Lisboa está resolvido desde as 18:00.

Anteriormente, o MJ confirmara à Lusa uma falha "num equipamento da rede do Palácio de Justiça de Lisboa, registada às 13:30 e que tem impedido o acesso às aplicações e serviços de internet desde então", tendo o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) deslocado uma equipa ao local.

Segundo o Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Palácio de Justiça de Lisboa teve hoje uma falha total da rede, impedindo o acesso à plataforma informática dos tribunais, telefones e internet e adiando diligências.

Há uma semana, os funcionários judiciais já tinham alertado para falhas informáticas e de rede nos tribunais que impediam o seu normal funcionamento, tendo na altura o IGFEJ atribuído o problema ao operador único de rede nos tribunais, a MEO, que atualmente assegura a rede normal e a rede redundante.

Hoje, o MJ esclareceu à Lusa que "o segundo circuito [rede redundante, que garante a continuidade do serviço em caso de falha do sistema principal] não é do mesmo operador".