Construção de hotel contestada na justiça Obras para a transformação do edifício da antiga Escola Profissional Cristóvão Colombo correm o risco de serem travadas por uma providência cautelar interposta no Tribunal Administrativo, invocando ilegalidades e questões de segurança. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 8 de Maio.

Outros destaques:

Fumo negro no Vaticano Primeira votação dos 133 cardeais, onde se inclui o madeirense Tolentino de Mendonça, não permitiu, para já, eleger o sucessor de Francisco. "Não sei quem segura a Madeira com um Papa e Cristiano Ronaldo", afirmou o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás

‘Living Care’ mantém gestão do lar de Câmara de Lobos Segurança Social prolonga vínculo por mais 6 meses e tarda em lançar concurso público. Associação pede reposição do número de enfermeiros

Novo apoio à criação artística Regulamento do Concurso Circular, que também visa projectar o talento além-fronteiras, é hoje aprovado pela Câmara do Funchal

E, por fim, Madeira com maior subida do desemprego no país Crescimento da população activa explica o aumento homólogo da taxa.

