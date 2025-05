Agente da PSP dispara contra autocarro e fere jovem de 16 anos

Um agente da PSP terá disparado, no domingo, contra um autocarro em Loures, distrito de Lisboa, tendo ferido um jovem passageiro que teve de receber tratamento hospitalar, informou hoje a polícia, sem esclarecer os motivos.

Num comunicado, a PSP adianta que o incidente ocorreu no domingo, pelas 20:25 na zona de Loures, tendo o jovem, de 16 anos, sido transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A PSP não adianta a gravidade dos ferimentos.

A agência Lusa tentou contactar a Direção Nacional da PSP para apurar os motivos dos disparos e a gravidade dos ferimentos do jovem, mas não obteve resposta.

O Correio da Manhã avança que o motivo dos disparos, cinco, estará relacionado com uma disputa de trânsito.

No comunicado hoje divulgado pela Direção Nacional da PSP é referido que, através da esquadra de Loures, do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), "teve conhecimento, por informação transmitida por um motorista de um autocarro de transporte de passageiros, que momentos antes esta viatura havia sido atingida por disparos de arma de fogo".

Após a denúncia, a PSP "encetou esforços para intercetar e identificar o ou os eventuais suspeitos, mobilizando ao mesmo tempo meios de emergência médica para a esquadra de Loures com vista a socorrer eventuais vítimas, havendo necessidade de transporte de um jovem de 16 anos ao Hospital de Santa Maria em Lisboa".

A PSP explica que, com base na descrição do incidente e das características do suspeito e da viatura utilizada, conseguiu perceber que o suspeito poderia ser um polícia, tendo conseguido identificar o mesmo e confirmando ser um agente da PSP a prestar serviço no Cometlis.

Para além da habitual preservação de vestígios e do local do incidente, a PSP comunicou os factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação do caso.

No próprio domingo, a PSP fez a "apreensão cautelar da arma de fogo" do polícia.

O comandante do Cometlis determinou imediatamente a abertura de procedimento disciplinar e propôs a medida cautelar de suspensão preventiva de funções, com a qual o Diretor Nacional da PSP, Luís Carrilho, concordou, determinando a sua aplicação imediata.

"A PSP lamenta a situação, desejando rápidas melhoras ao jovem ferido, aguardando pelo desenrolar do inquérito criminal e das circunstâncias em que este incidente ocorreu, desenvolvendo paralelamente todas as diligências no âmbito do processo disciplinar já instaurado", refere o comunicado.