Uma colisão na via rápida causou hoje ferimentos a uma mulher na casa dos 50 anos.

O acidente deu-se na zona da Boa Nova, no sentido Santa Cruz-Funchal. A vítima saiu do carro pelos seus próprios meios, mas acabou depois por ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.