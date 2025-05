UE prolonga sanções contra autores de ciberataques por mais um ano

O Conselho da União Europeia (UE) prolongou até maio do próximo ano as restrições a aplicar contra pessoas e organizações que realizem ciberataques contra os países e as instituições do bloco comunitário.

Em comunicado, o Conselho da UE anunciou hoje que vai prolongar até 18 de maio de 2026 as sanções contra pessoas e organizações envolvidas em ciberataques contra as instituições e os Estados-membros do bloco político-económico.

Já o quadro legal deste tipo de sanções vai continuar até maio de 2028.

O quadro permite que a UE aplique sanções a pessoas e entidades que representem uma "ameaça externa" e em resposta a ciberataques.

"Com estas restrições, a União Europeia procura dissuadir atividades cibernéticas maliciosas", dá conta o Conselho da UE, que até hoje sancionou 17 pessoas e quatro organizações.

Como acontece com a maioria dos regimes de sanções aplicados pela UE, estão congelados quaisquer bens que estejam em países do bloco comunitário e também as viagens para qualquer um dos 27 Estados-membros.