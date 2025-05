A sua loja da Molaflex da Carreira agora na Rua da Ajuda

Se as portas da Molaflex na Rua da Carreira se fecharam, na Rua da Ajuda abriram-se novas portas para o conforto. Reconhecida como marca de confiança há 10 anos consecutivos, a Molaflex continua a merecer a preferência dos portugueses, com soluções fiáveis, duradouras e com garantia alargada.

Na Região, a Decoreve é o seu parceiro oficial, reunindo na Loja da Ajuda uma vasta variedade de colchões e sommiers, com tecnologias avançadas e sistemas de suporte pensados para diferentes perfis de descanso, e onde inclui uma especial atenção ao alívio de pontos de pressão, reforço lombar, maior leveza ou firmeza, sempre ao melhor preço.

Na Molaflex Loja da Ajuda by Decoreve não compra às cegas. Pode experimentar, deitar-se, e sentir cada detalhe. A equipa especializada está preparada para ouvir as suas necessidades e indicar-lhe o colchão perfeito, com aconselhamento personalizado e acompanhamento próximo.

Com um serviço pós-venda dedicado, facilitar a sua escolha é tão importante para a Decoreve como garantir o descanso que merece.

Se passamos um terço do dia a dormir, que seja num colchão digno do melhor repouso. Encontre na Molaflex Loja da Ajuda by Decoreve a solução que procurava para o seu bem-estar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]