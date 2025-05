Tibete avalia danos após sismo com magnitude de 5,5 na escala de Richter

Um terramoto de 5,5 graus na escala de Richter sacudiu hoje a região chinesa do Tibete, onde as autoridades ainda estão a recolher informações sobre possíveis danos e deslizamentos de terras, informaram os meios de comunicação locais.

O tremor foi registado às 5:11 locais (21:11 TMG de domingo) no condado de Lazi da cidade de Xigaze, com o epicentro a uma profundidade de dez quilómetros, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China.

Equipas de bombeiros e de salvamento do condado afetado já se deslocaram para a zona do epicentro, onde o tremor foi fortemente sentido, segundo agências locais, citadas pela agência noticiosa oficial Xinhua.

As mesmas fontes acrescentaram que estão a recolher informações sobre possíveis deslizamentos de terras e feridos.

O Tibete e outras zonas do oeste da China são frequentemente palco de sismos, devido à proximidade do ponto de fricção da placa tectónica asiático-indiana, porém, em razão da baixa densidade populacional da região, os sismos ocorrem frequentemente em zonas pouco povoadas.

Ainda assim, no passado dia 07 de janeiro, um terramoto de magnitude 6,8 na região tibetana, com epicentro no condado de Tingri, perto do campo base norte do Evereste, matou 126 pessoas, feriu mais de 200 e provocou o desmoronamento de centenas de casas e infraestruturas.