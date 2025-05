Albuquerque acredita que Papa Leão XIV irá seguir linha de Francisco

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recorreu este domingo às redes sociais para partilhar a sua visão sobre a eleição do novo Papa.

No vídeo, publicado às 10 horas, na sua página de Facebook, o líder do executivo madeirense começou por fazer uma espécie de balanço da última semana, que fica também marcada, a nível regional, pela aprovação do Programa de Governo.

"Esta foi uma semana marcante. É verdade que aprovámos o Programa de Governo, que reforça o azimute traçado para este mandato", manifestou Albuquerque no vídeo hoje divulgado.

Mas - e tal como frisa o presidente do Governo Regional - esta foi a semana em que "o mundo conheceu o novo papa, Leão XIV", algo que, segundo Miguel Albuquerque "dá esperança a todos".

Mais concretamente sobre o novo chefe da Igreja Católica, o político madeirense considera que Leão XIV será um Papa que "irá continuar assegurar as linhas mestras do magistério do Papa Francisco", que durante o seu pontificado implementou várias reformas Cúria Romana, deixando um legado de abertura e inclusão.

Penso que será muito importante termos um Papa que consegue estabelecer o diálogo entre as civilizações, consegue unir as pessoas e consegue ter uma mensagem de parceria, de comunhão, entre todos os seres humanos Miguel Albuquerque

Voltando aos assuntos regionais, Albuquerque faz uma análise mais detalhada ao Programa do XVI Governo da Madeira, colocando a tónica na manutenção do "extraordinário crescimento económico".

Fica também a promessa de investir na habitação, através da construção "directa e indirecta" de habitação a preços acessíveis.