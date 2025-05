FC Porto sobe a terceiro após reviravolta frente ao Moreirense com 'bis' de Samu

O FC Porto venceu hoje na receção ao Moreirense por 3-1, após reviravolta, no jogo de abertura da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que deixou, provisoriamente, os 'dragões' no terceiro lugar.

Após a sétima derrota no campeonato, no terreno do Estrela da Amadora (2-0), os 'azuis e brancos' recuperaram hoje da desvantagem criada por Yan Lincoln, aos 31 minutos, com os golos de Francisco Moura, ainda na primeira parte, aos 40, e de Samu, aos 70 e 79, o primeiro destes na conversão de uma grande penalidade, que chegou aos 18 remates certeiros na competição.

O FC Porto subiu provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga, com 65 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que no sábado, às 18:00, é anfitrião do Santa Clara, sexto classificado a um ponto do Vitória de Guimarães, enquanto o Moreirense, que acabou o jogo com menos um jogador, por lesão do guarda-redes Caio Secco, somou o quarto jogo seguido sem vencer e permanece no 10.º lugar, com 36.