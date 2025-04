Funchal inaugura nova estação de lavagem de viaturas do ambiente nos Viveiros

A presidente de Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente, Bruno Pereira e da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, inaugurou, esta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, a nova Estação de Lavagem de Viaturas dos Viveiros, uma infraestrutura especialmente concebida para a higienização diária das viaturas do Departamento de Ambiente, mais concretamente a lavagem dos veículos afetos à remoção e transferência de resíduos, bem como os utilizados na limpeza urbana.

Cristina Pedra destacou que o investimento municipal de meio milhão de euros constitui um passo fundamental para garantir não só melhores condições de trabalho para os trabalhadores, mas também uma maior eficiência na operação de limpeza das respetivas viaturas.

A autarca sublinhou que em 2022, ao visitar o local, constatou as condições “desumanas” em que os trabalhadores lavavam os carros de lixo. Os veículos pesados eram lavados manualmente, o que implicava o acúmulo de águas e lamas. Com a nova instalação de lavagem automática, equipada com mangueiras e sistema de pressão de água, sabão e aspiradores, assegura agora uma lavagem diária mais eficaz e rápida, reduzindo o tempo de limpeza de meia hora para menos de dez minutos por viatura.

Por outro lado, destacou que a infraestrutura está preparada para tratar os efluentes resultantes das lavagens, sendo canalizados para um decantador para filtrar os óleos e as lamas, permitindo que as águas residuais sigam para o seu devido tratamento.

A autarca conclui, afirmando que se trata de um “exemplo de boas práticas ambientais, de sustentabilidade e de economia circular”, um compromisso assumido pelo atual executivo municipal desde o início do mandato.