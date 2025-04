Rali de Santana vai para a estrada com 39 equipas

Foi conhecida há instantes a lista de inscritos para a edição de 2025 do Rali de Santana, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, que vai para a estrada esta sexta-feira e sábado.

Num prova organizada pelo Automóvel Clube Concelho Santacruz a edição deste ano conta com um total de 39 equipas inscritas.

A prova arranca na sexta-feira à noite, pelas 21 horas com a primeira prova especial, e com a já tradicional super especial no kartódromo do Faial.

Já no dia seguinte disputa-se as restantes oito classificativas, com a consagração dos vencedores a acontecer pelas 18h40 em pleno pódio.

De referir que a primeira prova do campeonato, o Rali Marítimo/Município de Machico teve como vencedores João Silva/Luís Rodrigues ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Deixamos aqui a lista de inscritos para o Rali de Santana