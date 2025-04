PAN aposta na "sensibilização para as causas da Madeira e o combate à falsa ideia de voto útil"

O PAN Madeira entregou, esta segunda-feira, a candidatura para as eleições Legislativas sobre o mote 'Madeira: A nossa Causa'.

O partido defende que estas eleições são importantes, pois os madeirenses e porto-santenses irão escolher os 6 candidatos/as que querem que os representem na Assembleia da República.

O voto útil é um voto num partido que trabalhe, que represente o povo madeirense e que leve a Madeira até à República. De nada serve votar nos mesmos só porque garantidamente elegem quando depois mal se ouve falar sobre o que fizeram. É preciso escolher pessoas sérias, responsáveis que apresentem trabalho. Válter Ramos, cabeça-de-lista

O PAN "compromete-se a levar as questões da habitação, segurança e proteção dos idosos, de políticas sociais de modo a reduzir desigualdades existentes no país e medidas de promoção do bem-estar animal e conservação da natureza".

A Madeira pode dar muito mais ao país e o Republica pode dar muito mais à Madeira. Além das questões que todos conhecemos da revisão da lei das finanças regionais, de garantir a continuidade territorial, de melhorar o setor das pescas e o Centro Internacional de Negócios, é essencial olhar também para a floricultura, para a valorização do produto regional, para a idade da reforma, a revisão das tabelas das IPSS e para as especificidades da Madeira no que diz respeito a medidas pela habitação. Válter Ramos, cabeça-de-lista

O PAN diz querer "continuar a ser uma voz activa pela Região e pelo futuro dos jovens, concentrando a sua campanha na sensibilização para as causas da Madeira e o combate à falsa ideia de voto útil".