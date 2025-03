O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural considerou que "a aposta num produto diferenciado é sempre uma mais-valia ainda". Marco Caldeira falava no caso concreto da empresa familiar Dayoleta, de Paulo Abreu, que visitou recentemente.

Esta empresa, localizada o Lugar de Baixo, no concelho da Ponta do Sol, está vocaccionada para a produção de 'banana chips'. "Trata-se de um produto regional que resulta do aproveitamento alternativo da banana, evitando-se, assim, o seu desperdício, como também uma oportunidade de crescimento económico", explica em nota à imprensa.

A funcionar há aproximadamente cinco anos, as 70 toneladas de banana processadas no ano passado resultaram em 24 toneladas de “banana chips”, que são comercializadas em diferentes superfícies comerciais, em embalagens de 120g, 80g e 45 g, a que correspondem três, duas e uma banana, respectivamente. De realçar que duas toneladas foram comercializadas no mercado nacional.

Este é um produto devidamente certificado com a marca 'Produto Madeira', "o que constitui, sem dúvida, um motivo acrescido para a confiança dos consumidores".

Em 2024, o valor da produção de banana foi de 24.600 toneladas.