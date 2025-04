“Nem só de banana se faz agricultura na Madeira”. O reparo de Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana, foi proferido esta tarde na intervenção feita no palco da ‘Festa do Limão’.

O autarca do CDS-PP justificou a observação não somente pelo facto de Santana não ser um município que produza muita banana, mas por entender que “é importante que na próxima legislatura, uma legislatura de estabilidade a quatro anos, o Governo Regional possa olhar para outros sectores da agricultura, nomeadamente a horticultura, nomeadamente a produção de batata-doce de Santana, e também em relação ao limão e a outras produções que são importantes para a RAM”, desafiou.

Dinarte Fernandes considera ser este o caminho a seguir “para que tenhamos uma população resiliente, para que tenhamos um sector empresarial também focado em adquirir os produtos que são regionais por que só assim podemos ter uma economia mais independente, mais autónoma e menos susceptível a ficar ‘na mão’ de factores externos como aqueles que nós sabemos que infelizmente cada vez mais atravessaremos, fruto das alterações climáticas, fruto das condições geopolíticas que o mundo atravessa, é importante que a Madeira no seu pouquíssimo território que tem disponível, mas aqui em Santana tendo a maior superfície útil agrícola possamos fazer uso desta mesma agricultura”, reclamou.

Justificou o sentido crítico da intervenção pela proximidade à tomada de posse no novo Governo Regional a convicção que “o próximo governo terá todas as condições possíveis e necessárias para dar a Santana mais caminhos agrícolas, para dar a Santana mais apoios aos agricultores, nomeadamente aos jovens agricultores”, apontou.

Da parte do Município prometeu não deixar “de reivindicar aquilo que é nosso, de dar a Santana aquilo que é naturalmente de Santana”.

Aproveitou para sublinhar que naquilo que lhe compete “o Município de Santana tem apostado na agricultura”, ao lembrar o “apoio à água de rega, apoio que o ano passado chegou a cerca de 11 mil regantes e pensamos que este ano chegará a mais. É um apoio necessário para aqueles que querem fazer da agricultura uma actividade lucrativa mas também uma actividade apoiada e acarinhada pelas entidades da Região e autárquicas”, justificou.

Tempo ainda para agradecer a Rafaela Fernandes a “abertura para conversar com o Município de Santana” e relembrar compromissos do Governo, caso da futura sidraria de São Roque do Faial, e a certeza que a Câmara Municipal “não deixará que o governo se distraia”, assim como a anunciada reconversão do Posto Agrário de Santana em centro experimental de sementes, reconversão que espera venha a contribuir para trazer “outro valor para a agricultura”.

E porque este ano há eleições Autárquicas, Elsa Marques, presidente da Casa do Povo da Ilha, organizadora da Exposição Regional do Limão, ouviu a promessa de “maior apoio à Semana Cultural da Ilha” caso Dinarte Fernandes se mantenha na presidência do Município.