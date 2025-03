Forte sismo de magnitude 6,8 ocorre no oceano junto à Ilha do Sul na Nova Zelândia

Um forte sismo com magnitude de 6,8 na escala Richter ocorreu no oceano perto da Ilha do Sul, na Nova Zelândia, anunciou hoje o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terramoto, pouco profundo, ocorreu às 14:43 horas locais (01:43 TMG) a cerca de 160 quilómetros da primeira aldeia habitada da Ilha do Sul.

Inicialmente, estimava-se que tivesse tido uma magnitude de 7,0.

Até à data, não foi declarado qualquer alerta de tsunami.

"Com base em todos os dados disponíveis (...) não existe qualquer ameaça de tsunami decorrente deste terramoto", declarou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

A Nova Zelândia, localizada numa linha de falha tectónica, sofre milhares de terramotos fracos todos os anos.

Em 2011, porém, um terramoto de magnitude 6,3 matou 185 pessoas em Christchurch, na Ilha do Sul.