Há 17 anos que não havia tantos casamentos. Madeira destacou-se, em 2024, com o aumento mais significativo da taxa de natalidade em Portugal, nascimentos fora do matrimónio acima da média nacional e a diminuição mais acentuada de mortes * 1 em cada 5 bebés é de mãe estrangeira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Porto Santo defende ligação aérea directa aos Açores. Arranque das Jornadas Atlânticas do Turismo, que decorrem na Ilha Dourada, ficou marcado por um forte apelo à mobilidade entre arquipélagos da Macaronésia. Autarca Nuno Batista foi um dos que defenderam esta estratégia para fortalecer coesão regional e promoção turística * 26 lotes do futuro empreendimento imobiliário do Campo de Golfe já estão vendidos. * Apollo Awards distinguem unidades hoteleiras da Região.

Animação nocturna com artistas nacionais na Semana do Mar. Grupo Café do Teatro traz Ayanna, Baile da Pegadinha e outros para fechar cartaz no Porto Moniz

Fique também a saber que Polícia investiga morte de criança que deixou carta. Caso aconteceu no Funchal * Queda de pedra de grande dimensão mata turista na Ponta do Sol.

E, por fim, Madeirenses apanhados pelo apagão em Lisboa.

