"Obrigado Papa pela humildade, o amor, o humor e por tantos ensinamentos"

OCDS-PP Madeira, em comunicado, agradece ao Papa Francisco pela "humildade, o amor, o humor e por tantos ensinamentos":

Refere que o seu papado de 12 anos foi "tenso, turbulento, marcado por alguma divisão e tensão, mas o Santo Padre argentino ficará na história como o Papa que abriu a Igreja Católica a todos".

"Numa vida dedicada ao serviço de Deus e da sua Igreja e considerado por muitos dos que tiveram o privilégio de privar com ele como um pastor de uma humildade imensa, defensor incansável dos pobres e promotor da paz, Francisco será sempre lembrado como um Papa que serviu, sempre fielmente, os valores do Cristianismo e marcou o mundo com a sua compaixão, simplicidade e coragem", aponta.

Lembra que em Maio de 2017, o Papa Francisco visitou Portugal no centenário das Aparições de Fátima e, mais recentemente, em agosto de 2023, para presidir à Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Na JMJ, Francisco foi recebido por cerca de um milhão de católicos, sobretudo jovens, de todo o mundo e onde eternizou a frase: “Jovens e idosos sãos, doentes, justos e pecadores. "Todos, todos, todos! Na Igreja há lugar para todos".

"Esta segunda e última visita a Portugal marcou o nosso país e gerou uma ligação muito forte do povo português com o Papa Francisco", acrescenta.

"Neste sentido, a Assembleia Legislativa da Madeira, legítima representante dos povos da Madeira e Porto Santo, expressa o seu mais profundo pesar pela morte do Papa Francisco, um líder corajoso da paz e da inclusão, com um sorriso e um olhar que nos marcou a todos. Um Papa atento sobre a vida e as necessidades dos portugueses e merecedor deste reconhecimento pela sua dedicação ao Povo de Deus", remata.