Morador quase parte a perna em adufa

Um morador num bloco de apartamentos no Caminho de Santo António, quase ficou com a perna partida ao meter os pés em cima de uma adufa que, garante, há anos está em situação deficiente.

O problema aconteceu esta semana por causa de chuvas fortes, a tampa da adufa levantou com a força das águas e do esgoto que sai também dali, o que desta feita o apanhou desprevenido.

À passagem a caminho de casa, o morador do Edifício Charlote, ao Caminho de Santo Antônio, 87, foi o infeliz contemplado com este incidente que, também acredita, poderia ter acontecido com uma criança ou um idoso.

A sua rápida reacção impediu que o mal fosse pior, mas não evitou de meter os pés na porcaria que transbordava.

Para piorar o momento, garante que ligou à administração do condomínio que simplesmente ignorou a situação e até se sentiu insultado pela resposta do outro lado da linha.

A Câmara Municipal do Funchal, diz, também é conhecedora desta situação que se prolonga há anos, num acesso aos estacionamentos dos vários apartamentos, o que coloca em causa as viaturas.