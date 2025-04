A pizzeria localizada na rua Baden Powell, no Caniço-de-Baixo, reabre de cara lavada e com um novo menu, pronta a conquistar os verdadeiros amantes de gastronomia italiana. Há quem vá desconfiar por achar que é mais um restaurante de hotel, mas se há coisa que não falta a esta pizzeria é um ambiente intimista e acolhedor.

Apesar do nome Pizzeria O Galo, a única coisa que o menu não inclui é galináceo, oferecendo para já uma selecção essencial de entradas, saladas, pastas e pizzas que nos vão deixar a salivar por mais. Para começar bem destacamos a selecção gourmet, ou seja, a selecção do chef de antipasti italianos, que inclui carnes curadas, queijos artesanais, azeitonas marinadas e legumes grelhados que pode e deve combinar com os vinhos da casa.

Já da lista das pizzas, não podemos deixar de referir por exemplo uma Salami, uma Parma e Rúcula, ou para os gostos mais refinados uma Tartufo com um delicioso creme de trufa preta. A diferença da pizza, diz quem sabe, é a base (preparada no segredo dos Deuses e dos Chefs da casa), combinada com ingredientes italianos e frescos de alta qualidade.

Da lista das pastas, o Ravioli Funghi, o Spaghetti Gamberi e a Lasagna com molho à Bolonhesa constituem o top 3 e para sobremesa não vão faltar os clássicos Tiramisu e Panna Cotta.

Em registo de pré-abertura, o horário da pizzeria será: de Quarta-feira a Sexta-feira para jantar entre as 18.00 - 21.30, aos Sábados e Domingos para almoço das 13.00 às 15.00 e das 18.00 às 21.30 para jantar.

Pizzeria O Galo

Rua Baden Powell

Informações e take-away : 291 930 931