ARM alerta para interrupções/condicionamentos no abastecimento de água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito dos trabalhos nas redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável.

23 de Abril, quarta-feira, entre as 22h00 e as 24h00, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nas seguintes zonas: Rua do Calvário, Marinheira, Rua dos Tis, Rua António Vitorino Castro Jorge, Rua João Augusto de Ornelas, Rua da Achada, Rua das Vinhas, Rua do Passal, Rua dos Lavradores, Rua Capitão Armando Pinto Correia, Estrada Municipal da Quinta do Serrado, Estrada João Gonçalves Zarco e Rua José Joaquim da Costa.

A ARM salienta que "empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções" e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados.