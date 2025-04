Escolas devem reabrir hoje e funcionar com normalidade

Os estabelecimentos de ensino de Portugal continental devem reabrir hoje e funcionar com toda a normalidade, após o apagão de segunda-feira, de acordo com informação do Ministério da Educação.

"Atendendo à reposição de energia elétrica e de fornecimento de água em todo o país durante a noite, os estabelecimentos de ensino devem hoje, terça-feira, reabrir e funcionar com toda a normalidade", diz o ministério, em comunicado.

Na segunda-feira houve constrangimentos em algumas escolas do país.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou desde as 11:30 de segunda-feira, Portugal e Espanha, que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do "apagão".

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

"O Governo considera que a Educação dos nossos alunos é demasiado importante e que, por isso, não deve ser interrompida, exceto quando não estejam garantidas as condições essenciais de funcionamento e todas as condições de segurança", referiu o ministério.