Terminal do aeroporto em Lisboa reabre mas passageiros devem contactar companhias

O terminal do aeroporto de Lisboa já reabriu aos passageiros, mas a gestora aeroportuária (ANA) pede aos passageiros que, antes de se dirigirem até lá, contactem as companhias aéreas para obterem informação sobre o estado dos voos.

A informação foi avançada à Lusa por fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.

Centenas de voos foram hoje cancelados no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e vários desviados para outros aeroportos, devido à falha de eletricidade que está a afetar a Península Ibérica.

A PSP reforçou hoje o policiamento no aeroporto de Lisboa com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na "manutenção da ordem pública", disse à Lusa fonte policial, adiantando, à tarde, que o terminal 2 está encerrado.

A gestora dos aeroportos nacionais acionou os geradores de emergência, possibilitando o essencial da operação no Porto e em Faro, mas Lisboa com mais limitações, disse à Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais disse hoje que é ainda impossível prever quando é que o fornecimento de eletricidade estará normalizado e alertou para a complexidade da operação de restabelecimento do serviço, que será feito gradualmente

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.