ANAC autoriza voos noturnos e entidades apoiam passageiros em Lisboa

O primeiro-ministro afirmou que o regulador da aviação, a ANAC, autorizou a realização de voos noturnos para que as companhias possam recuperar rapidamente atrasos e que há várias entidades coordenadas a assegurar apoio aos passageiros em Lisboa.

"A ANAC autorizou, a pedido do Governo, todos os voos norturnos por forma a assegurar uma rápida recuperação dos atrasos", disse Luís Montenegro numa declaração ao país, em Lisboa.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) disse não ter mais nenhum dado a acrescentar.

De acordo com uma portaria de 2004, está estabelecido o máximo de 91 movimentos aéreos semanais e 26 diários entre a 00:00 e as 06:00. A mesma portaria estabelece ainda que a autorização de movimentos aéreos durante o período noturno está condicionada aos níveis de ruído das aeronaves utilizadas.

Luís montenegro referiu ainda que estão a ser feitas diligências para apoiar os passageiros que se encontram no aeroporto de Lisboa.

"O Governo através da Proteção Civil, em articulação com a ANA - Aeroportos de Portugal, está a tomar todas as diligências para assegurar o apoio necessário à alimentação e necessidades mais urgentes dos passageiros que se encontram no aeroporto de Lisboa", acrescentou Luís Montenegro.

Antes, fonte oficial da ANA disse à Lusa que o terminal do aeroporto de Lisboa já reabriu, mas a gestora aeroportuária pediu aos passageiros que, antes de se dirigirem até àquela infraestrutura, contactem as companhias aéreas para obterem informação sobre o estado dos voos.

Entretanto a mesma fonte da ANA acrescentou que "a retoma do fornecimento da energia elétrica da rede está a permitir a recuperação progressiva do volume normal das operações aéreas em Lisboa, Porto e Faro", reforçando que "os passageiros devem contactar as companhias aéreas para informação sobre o estado do seu voo, antes de se dirigirem ao aeroporto"

A gestora aeroportuária reforçou a mensagem do primeiro-ministro, acrescentando que "a ANA, com o apoio da ANEPC [Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil], preparou uma operação logística de apoio aos passageiros que se encontram nos terminais dos aeroportos".

Centenas de voos foram hoje cancelados no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e vários desviados para outros aeroportos, devido à falha de eletricidade que afetou a Península Ibérica.

A PSP reforçou o policiamento no aeroporto de Lisboa com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na "manutenção da ordem pública", disse à Lusa fonte policial.

A gestora dos aeroportos nacionais acionou os geradores de emergência, possibilitando o essencial da operação no Porto e em Faro, mas Lisboa com mais limitações, disse à Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais disse que é impossível prever quando é que o fornecimento de eletricidade estará totalmente normalizado e alertou para a complexidade da operação de restabelecimento do serviço.

O apagão registou-se pelas 11:30 de Lisboa.