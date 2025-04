PSP reforça policiamento no aeroporto de Lisboa com Corpo de Intervenção

A PSP reforçou hoje o policiamento no aeroporto de Lisboa com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na "manutenção da ordem pública", disse à Lusa fonte policial, adiantando que o terminal dois está encerrado.

Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública avançou que o aeroporto de Lisboa está "fortemente condicionado" devido à falta de eletricidade em Portugal continental, precisando que o terminal dois, onde operam as companhias aéreas de baixo custo, está encerrado.

"Reforçámos o policiamento no aeroporto com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na manutenção da ordem pública", indicou a mesma fonte.

Uma falha de eletricidade afetou hoje, a partir das 11:30, a Península Ibérica e parte de França.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais disse hoje que é ainda impossível prever quando é que o fornecimento de eletricidade estará normalizado e alertou para a complexidade da operação de restabelecimento do serviço, que será feito gradualmente.