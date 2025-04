Rede de energia de Espanha diz que recuperação deve demorar 6 a 10 horas

A distribuidora de energia espanhola Red Electrica anunciou hoje que vai restaurar o fornecimento de energia depois do corte que atingiu o país, Portugal e vários países europeus.

A empresa recusou avançar as causas do apagão, mas adiantou ser um "incidente excecional", provocado por uma flutuação muito brusca no fluxo de energia da rede, de origem desconhecida, que provocou a desconexão de Espanha do restante sistema elétrico europeu.