Trânsito com algum congestionamento

Apesar de já estarmos a meio da semana e com a retoma das aulas, os habituais congestionamentos ocorridos na Via Rápida parecem estar ainda em 'modo férias'. Ainda assim, o congestionamento desta manhã chegou a ter 4 km de extensão.

No sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço entre o Pinheiro Grande e a Cancela, ou seja na zona habitual, houve de facto trãnsito intenso mas que neste momento está a desvanecer, situando-se neste momento em cerca de 1 km.

Outro congestionamento recente, acontece também numa zona habitual, no nó de Pestana Júnior, no sentido Machico -Robeira Brava com quase 3 km de extensão, igualmente devido a tráfego intenso.

De resto, a zona da rotunda do Hospital é o mais complicado para quem procura essa saída/entrada do Funchal.